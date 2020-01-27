محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
علق الفنان علاء زينهم على قرار إيقافه وتحويله إلى التحقيق، من قبل الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.
وقال زينهم، في تصريحات لـ"الخليج 365" إن صناع مسرحية "مولد وصاحبة ماجاش" استغلوا اسمه.
وأضاف زينهم: "الحقيقة إنه عرض عليّ المشاركة في المسرحية، لكنني رفضت لعدم اكتمالها فنيا، وارتباطي بأعمال أخرى".
وأشار إلى أنه فوجئ باستغلاله اسمه ووضعه مشرفا على المسرحية، من باب الدعاية، مؤكدا أنه سيوضح ذلك للنقيب أشرف زكي في التحقيق، غدا.
وأعلن أشرف زكي إيقاف الفنان علاء زينهم عن ممارسة التمثيل، وإحالته للتحقيق، بسبب إشرافه على مسرحية تحمل اسم "مولد وصاحبه ماجاش"، والتي تعرض على مسرح عبدالمنعم جابر بمدينة الإسكندرية، لاستعانته ببعض الممثلين غير التابعين لنقابة المهن التمثيلية، فضلا عن مشاركة ممثل تم إيقافه من النقابة منذ فترة.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من علاء زينهم بعد وقفه عن العمل وإحالته للتحقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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