أشرف زكي يوقف الفنان علاء زينهم عن التمثيل ويحوله للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إيقاف الفنان علاء زينهم عن ممارسة التمثيل، وإحالته للتحقيق، بسبب إشرافه على مسرحية تحمل اسم "مولد وصاحبه ماجاش"، التي تعرض على مسرح عبد المنعم جابر بمدينة الإسكندرية، لاستعانته ببعض الممثلين غير التابعين لنقابة المهن التمثيلية، فضلا عن مشاركة ممثل تم إيقافه من النقابة منذ فترة.

يذكر أن علاء زينهم يشارك في فيلم دفع رباعي بقوة، بطولة أحمد بدير وأحمد عزمي ومحسن منصور، ومن إخراج إيهاب عبداللطيف.