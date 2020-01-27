فقد بصره بسبب البنزين وتوفي بأزمة قلبية.. حكايات فؤاد أحمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

في مثل هذا اليوم، 27 يناير من عام 1936، وُلد الفنان الكبير فؤاد أحمد، اسمه الكامل (فؤاد أحمد محمود علي)، حصل على درجة الليسانس في اﻵداب، والبكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية.

ونال الفنان الكبير فؤاد أحمد، شهرته بأداء أدوار الشر في العديد من الأفلام والأعمال الدرامية‏، وعمل في مسرح (الحكيم) منذ عام‏ 1963‏، واشترك في عروض المدبوليزم.

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنان الكبير:

- من أشهر أدواره فيلم "المشبوه" الذي قدم فيه دور "حمودة الأعور"، أمام الفنان عادل إمام، وكذلك دور البلطجي في فيلم "خمسة باب"، ودور زوج أم الفنانة شيريهان في فيلم "خلي بالك من عقلك".

- وفقا لنجله أيمن، ابتعد فؤاد أحمد قبل وفاته بسنوات طويلة عن التمثيل بعد أن فقد بصره بسبب خطأ في عملية الماكياج في أثناء أدائه لشخصية (هامان) في مسلسل (محمد رسول الله)‏.

- وحكى أيمن تفاصيل فقدان والده لبصره، فيقول: "بعد أن وضع لنفسه الماكياج بطريقة خاطئة حيث وضع كمية كبيرة من القطران، على رأسه أدت إلى سد الشعيرات الدموية بالرأس وتوقف وصول الأكسجين إلى المخ، بالإضافة إلى استخدام الدوكو، في دهان وجهه، فأصيب بالعمى مباشرة"، وعاد إليه بصره مرة أخرى.

- قال نجله إن والده هو أول فنان حلق رأسه بالكامل من أجل دوره، كما كان أول ممثل يقوم بتسجيل دوره كاملا على شريط كاسيت، ويقوم بسماع الدور طول اليوم لكي يحفظه ويتدرب عليه.

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- كان آخر أعماله هو مشاركته في مسلسل (جمهورية زفتى) وهو فاقد البصر كليًا تقريبًا كنوع من وفاء أبطال العمل له.

- قال نجله الفنان التشكيلي أيمن فؤاد، إن والدته كانت تصمم له إكسسورات ملابسه، وكانت تختار معه كل التفاصيل في كل دور يؤديه.

مشهد بين نور الشريف وفؤاد أحمد

- في آخر مقابلة صحافية أجراها قبل وفاته، أعلن الممثل الراحل أن المسؤولين أرسلوه منذ 10 سنوات لإجراء فحوصات على القلب، رغم أنه يعاني من العمى، مؤكدا رفض إدارة المستشفى حينها إجراء الجراحة في عينيه بحجة عدم احتمال صحته، رغم أنه أجرى 3 عمليات جراحية بعد ذلك.

- توفي في 2010 بمستشفى النزهة الدولي عن عمر يناهز الرابعة والسبعين.

- شاركه ابنه أيمن في دور صغير في مسرحية "عشان خاطر عيونك"، ورفض والده العمل في الفن، فقرر أيمن أن يعمل بالفن التشكيلي.

حوار مع أيمن نجل الفنان فؤاد أحمد