سمية الخشاب على حصان في كليب "عربية أنا" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" برومو كليب "عربية أنا". وظهرت سمية الخشاب في البرومو على حصان. Advertisements وتواجدت سمية الخشاب الفترة الماضية، في سوريا لتصوير فيديو كليب أحدث أغنياتها "عربية أنا". وتركز الفنانة سمية الخشاب في الغناء، خلال الفترة الماضية، وطرحت العام الماضي "بتستقوى"، والتي كرمت بسببها.

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