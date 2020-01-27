صورة نادرة للراحل محمود عبد العزيز ونجله الأكبر مع السندريلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
نشر الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز، صورة نادرة تجمعه مع والده الراحل والسندريلا سعاد حسني.
وكتب عبد العزيز، على الصورة التي طرحها عبر حسابه على "إنستجرام": "في ذكرى ميلاد السندريلا.. صورتي مع أبويا والسندريلا.. أسألكم الفاتحه والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".
وحلت أمس ذكرى ميلاد السندريلا سعاد حسني، إذ ولدت في 26 يناير 1942، وتعد واحدة من أشهر الفنانات في مصر والوطن العربي ولقبت "سندريلا الشاشة العربية"، في احتفالية مئوية السينما المصرية عام 1996، واحتلت المركز الثاني ضمن استفتاء أفضل ممثلة في القرن العشرين.
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