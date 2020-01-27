تفاصيل جنازة والدة الفنان محمود حافظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان محمود حافظ، موعد تشييع جنازة والدته، التي رحلت منذ قليل، عن عالمنا عقب تعرضها لأزمة صحية.

وكتب حافظ، عبر حسابه على"فيسبوك"، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمي، والدفنة في صلاة الظهر في طناح مركز المنصورة".

ويصور حافظ حاليًا دوره في مسلسل " الفتوة" بطولة الفنان ياسر جلال ومي عمر، إخراج حسين المنباوي، ومن المقرر عرضه رمضان المقبل.