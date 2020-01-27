بعد حجزهما 4 أيام على ذمة التحقيق.. قرار جديد من النيابة الكويتية بشأن الفاشينيستا سارة الكندري وزوجها

قضت النيابة العامة في دولة الكويت، اليوم الاثنين، بالإفراج عن الفاشينيستا سارة الكندري وزوجها أحمد العنزي بكفالة 500 دينار (1,650 دولار) بعد حجزهما 4 أيام على ذمة التحقيق بتهم تتعلق بمخالفة الآداب العامة وإساءة استعمال الهاتف، وفق صحيفة ”الأنباء“ الكويتية.

وكان مقطع الفيديو، تسبب بضبطهما لمحتواه الذي وصف بأنه ”غير أخلاقي“ وتم حذفه من قبل الجهات الأمنية، قد أثار سخطا من قبل ناشطين. وظهر فيه أحمد العنزي في المقطع المتداول وهو يقوم بتسريح شعر زوجته ”الكندري“، التي علقت لاحقا بالقول إن زوجها ”لمس خاصرتها وليس مكانا آخر في جسدها كما يظن آخرون“.

وذكرت التحقيقات الأولية مع الزوجين أنهما تعمدا نشر الفيديو بشكل مستفز لإثارة المتابعين حتى يتلقيا شتائم وانتقادات حادة ليقوما على إثرها برفع دعاوى قضائية بحق المتجاوزين.