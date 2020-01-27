نشرت النجمة نانسي عجرم أفيش أحدث ألبوماتها الغنائية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. أقرأ أيضًا .. صور.. نانسي عجرم تحارب البرد وتتألق في حفل الجامعة الألمانية وكشفت نانسي عن كليب قلبي يا قلبي، والمقرر طرحه يوم الجمعة الموافق Advertisements 31 من شهر يناير الجاري. 31 من شهر يناير الجاري. يذكر أن النجمة نانسي عجرم طرحت مؤخرًا كليب بعنوان الحب زي الوتر، كما كسر الكليب حاجز الـ 11 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. أفيش أغنية نانسي عجرم الجديدة "قلبي يا قلبي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.