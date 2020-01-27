فيديو.. محمد رمضان:" لما بشوف جمهوري قلبي بيعمل بم بم بم"

نشر النجم محمد رمضان فيديو عبر حاسبه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. View this post on Instagram لما بشوف جمهوري قلبي بيعمل بم بم بم بم بم بم بم بم بم 😄🥰❤️☝🏽 A post shared by Mohamed Ramadan 🌍 (@mohamedramadanws) on Jan 26, 2020 at 2:46pm PST أقرأ أيضًا .. فيديو .. محمد رمضان يثبت أنه الملك بعد حضوره حفل كاف وظهر خلاله رمضان وسط التفاف الجمهوره حوله، ومن ناحيته أعرب رمضان Advertisements عن شدة حبه لجمهوره، قائلًا: "لما بشوف جمهوري قلبي بيعمل بم بم بم بم بم بم بم بم بم". عن شدة حبه لجمهوره، قائلًا: "لما بشوف جمهوري قلبي بيعمل بم بم بم بم بم بم بم بم بم". ويواصل النجم محمد رمضان تصوير مسلسل جديد، ويحمل اسم البرنس، والمقرر أن يعرض فى رمضان 2020، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة كل من محمد رمضان، صفاء الطوخي، عبدالرحمن أبو زهرة، أحمد داش، أحمد وفيق، ريم سامي، بدرية طلبة، رحاب الجمل، نور ، أحمد زاهر، إنعام الجريتلي، سلوى عثمان، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، حازم إيهاب، نجلاء بدر، محمد علاء، روجينا، إدوارد.

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