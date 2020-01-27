صور.. مادونا مشيدة بجان بول: لا يوجد مثيل لك

نشرت النجمة العالمية مادونا بعض الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهرت مادونا من خلالها مع مصمم الأزياء العالمي جان بول جوتييه، كما اشادت به قائلة: جان بول ..

ما ستفعله بعد ذلك سيكون شيئاً مذهلًًا .. أنا ممتنة جدًا للتعاون معك في العديد من مغامرات الأزياء الرائعة خلال السنوات الماضية والحاضرة .. لا يوجد أحد مثيللك ولن يكون أحد قلبك في موهبتك أو فكاهتك .. أتمنى لك كل التوفيق دائمًا.

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يذكر أن النجمة العالمية مادونا طرحت مؤخرًا ألبوم بعنوان Madame X، ويضم الألبوم على 13 أغنية من بينهم: Medellín، Dark Ballet، God Control، Batuka، Crave، Come Alive، I Rise، كما حقق الألبوم نجاحًا مذهلًا منذ طرحه بالأسواق العالمية والمتاجر الإلكترونية.