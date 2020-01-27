زينة تبكي.. ورواد "تويتر" يهاجمون أحمد عز

أشعل بكاء الفنانة زينة، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، بسبب ظلم أحمد عز ‏لها.‏

وبكت زينة خلال ظهورها الأخير مع الإعلامي عمرو أديب، بسبب علاقتها العاطفية التي جمعتها بالفنان أحمد عز ‏لأكثر من 10 سنوات، ومن ثم تحولت إلى زواج، ولا يزال عز يرفض الاعتراف به‎.‎

وتصدر أحمد عز قائمة الأكثر تداولا على "تويتر" بسبب ما وصفه الرواد ظلمًا لزينة وأبنائه‎.‎

ولم تحسم زينة قضية النسب التي أقامتها ضد عز قبل 7

سنوات، وعبرت عن الطريقة السيئة التي تعامل بها عز معها ‏ومع أولاده.‏

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وشن رواد تويتر، هجومًا حادًا على عز معربين عن استيائهم من محاولاته المستمرة في اعتبارهما طرفا في النزاع، ‏لتصفية الحسابات بينه وبين والدتهم‎.‎

وقال أحدهم: "خليك راجل واعترف بولادك"، وتابع آخر: " هتروح من ربنا فين لما تقف قدامه ياعز"، وغرد آخر: ‏‏"الوسط أغلبه كده الا من رحم ربي".‏

وقالت زينة: "تزوجت من عز في حفل حضره عدد من الأصدقاء وزملاء من الوسط الفني كانوا على علم، وسافرنا لقضاء ‏شهر العسل في أمريكا ووثقنا عقد الزواج في القنصلية بأمريكا وأقمنا العديد من العزومات لأصدقائنا أثناء إقامتي معه في ‏منزله بمصر، وعز لم يرغب في الإعلان عن زواجنا للإعلام خوفا على المعجبات"‏‎.‎

وتابعت الفنانة:‏‎ ‎‏"حملت في طفلي وفي البداية كان سعيدا جدا بخبر الحمل، ثم اقترح أن أجهض الطفلين وتردد حتى لا يقع ‏في هذا الإثم،‎ ‎واقترح أن أنجب الطفلين في أمريكا وأقيم هناك وأترك مجال الفن ويقوم بزيارتنا والإنفاق علينا، وأنا وافقت ‏على هذا الاقتراح"‏‎.‎