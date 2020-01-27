زينة تبكي.. ورواد "تويتر" يهاجمون أحمد عز

أشعل بكاء الفنانة زينة، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، بسبب ظلم أحمد عز لها.
وبكت زينة خلال ظهورها الأخير مع الإعلامي عمرو أديب، بسبب علاقتها العاطفية التي جمعتها بالفنان أحمد عز لأكثر من 10 سنوات، ومن ثم تحولت إلى زواج، ولا يزال عز يرفض الاعتراف به.
وتصدر أحمد عز قائمة الأكثر تداولا على "تويتر" بسبب ما وصفه الرواد ظلمًا لزينة وأبنائه.
ولم تحسم زينة قضية النسب التي أقامتها ضد عز قبل 7سنوات، وعبرت عن الطريقة السيئة التي تعامل بها عز معها ومع أولاده.
وشن رواد تويتر، هجومًا حادًا على عز معربين عن استيائهم من محاولاته المستمرة في اعتبارهما طرفا في النزاع، لتصفية الحسابات بينه وبين والدتهم.
وقال أحدهم: "خليك راجل واعترف بولادك"، وتابع آخر: " هتروح من ربنا فين لما تقف قدامه ياعز"، وغرد آخر: "الوسط أغلبه كده الا من رحم ربي".
وقالت زينة: "تزوجت من عز في حفل حضره عدد من الأصدقاء وزملاء من الوسط الفني كانوا على علم، وسافرنا لقضاء شهر العسل في أمريكا ووثقنا عقد الزواج في القنصلية بأمريكا وأقمنا العديد من العزومات لأصدقائنا أثناء إقامتي معه في منزله بمصر، وعز لم يرغب في الإعلان عن زواجنا للإعلام خوفا على المعجبات".
وتابعت الفنانة: "حملت في طفلي وفي البداية كان سعيدا جدا بخبر الحمل، ثم اقترح أن أجهض الطفلين وتردد حتى لا يقع في هذا الإثم، واقترح أن أنجب الطفلين في أمريكا وأقيم هناك وأترك مجال الفن ويقوم بزيارتنا والإنفاق علينا، وأنا وافقت على هذا الاقتراح".
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