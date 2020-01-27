فيديو .. لطيفة تطرح في الأحلام أولى كليبات ألبوم أقوى واحدة

طرحت الفنانة لطيفة أحدث كليبتها بعنوان في الأحلام، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وكليب في الأحلام من إخراج

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أحمد القيعي، والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع إسلام صبري، ويعد الكليب هو أولى كليبات ألبوم لطيفة القادم، والمقرر طرحه قريبًا بالأسواق، والمتاجر الإلكترونية، ويحمل الألبوم أسم أقوى واحدة.

يذكر أن لطيفة طرحت سابقًا ألبوم بعنوان فريش، ويحتوي الألبوم على 12 أغنية من بينها: تحلو الايام، ملحوقة، بحر الغرام، كل اللى حبوا، الهم كبروا، اخون لا، اول مرة يا حبيبى، لا يا عبدالله، كما حقق الألبوم نجاحًا مذهلًا منذ طرحه بالأسواق، والمتاجر الإلكترونية.