راغب علامة يُحمّل المجلس النيابي اللبناني مسؤولية وقوع لبنان بالإفلاس

ميرنا وليد - بيروت - استغرب الفنان اللبناني ​راغب علامة​ خطابات النواب اللبنانيين في المجلس النيابي الذي حمّله مسؤولية وقوع لبنان في شباك الإفلاس.

وكتب راغب على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "انا مش فاهم شو لهم لزوم خطابات وبطولات النواب في المجلس النيابي! هذا المجلس نفسه الذي افلس البلد وأوقعنا تحت ديون لن نستطيع أن نفيها لولد الولد!، ماذا يريدون بعد هؤلاء الابطال؟؟!لن نصدق ولا حرف منكم يا أبطال الفساد! 30 سنة شحادة وضرائب ولم تحاسبوا وزيرا ولا حكومة ولا موظف! اسكتوا بقى".

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