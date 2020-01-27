بالصور والفيديو- نجمة ستار أكاديمي تطلق أغنيتها "قلت إسمي"

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت نجمة ستار أكاديمي الفنانة ​تينا يموت​ أغنية مصوّرة جديدة بعنوان "قلت إسمي" من كلماتها وألحانه.

وصورت الأغنية فيديو كليب من توقيع المخرج إيلي فهد الذي أظهر تينا بأربع شخصيات متناقضة، وهي: "الواقعية" و"العاشقة" و"الحالمة" و"الجبانة". وفي هذه الأغنية عادت تينا إلى مسار رومانسي أنيق يشبه قصص الحب في بدايتها بحلوها ومرها.

وتعتبر "قلت إسمي" عودة قوية لها إلى الساحة الغنائية بعد الأغنية الوطنية التي أهدتها لثورة 17 تشرين الأول في يوم عيد الاستقلال اللبناني بعنوان "ثورة غضب"، وبعد توقف دام لمدة عام بسبب تصويرها المسلسل الرمضاني "آخر الليل" حيث أدت دوراً رئيسا فيه وعُرض على شاشتي "الجديد" والـ"إم.تي.في." اللبنانيتين.

وتقول تينا عن هذه الأغنية: "بالنسبة لي "قلت إسمي" تعبير عن الأنوثة الحقيقية، الأناقة، فالأغنية تُصوّر واقع بداية أي علاقة عاطفية، مع كل الشكوك الذاتية والصراعات الداخلية". وأضافت: "التحدي ليس خلق مادة بصرية ومرئية جميلة بقدر ما أن نُشعر المُستمع أنه لا يمر بهذه الصراعات وحيداً".

Advertisements

وتستعد تينا لطرح ألبوم بعنوان "حكي مانقال " في نهاية هذا العام سيضمّ أغنيات متعددة منها "قلت إسمي".