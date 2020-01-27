بعد قضية زوجها.. نانسي عجرم تفجر مفاجأتها!

ميرنا وليد - بيروت - بعد القضية التي لم تنتهي مع زوجها ولا تزال التحقيقات جارية في مقتل السارق داخل فيلا ​نانسي عجرم​ على يد الدكتور فادي الهاشم، يبدو أن نانسي عجرم تتابع جدول أعمالها الفنية بشكل طبيعي، إذ تستعدّ لإطلاق أغنيتها الجديدة "قلبي يا قلبي" كمفاجأة لمحبيها .

وشوّقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم متابعيها بصورة نشرتها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وهي ترتدي كنزة وجينز وتجلس على الأرض حافية القدمين أمام شاشة التلفاز وعلّقت عليها قائلة دونوا هذا التاريخ 31-1-2020 أي في نهاية الشهر الجري ستطلق نانسي أغنيتها الجديدة.

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