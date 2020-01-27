ألشين سانغو: "بعضكم تصرفاتهم قبيحة"-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - التقطت عدسات مصوري البابارتزي صورة للنجمة التركية الشين سانغو مع حبيبها يونس اوزديكان في اورتاكوي، والذي تناقش مع بعض الصحفيين، مما دفع الشين بالقول لهم: "بعضكم تصرفاتهم قبيحة جداً ، لذلك يونس أبدى ردة فعل كهذه. نتعذر منكم اذا أحزناكم".

الجدير ذكره ان سانغو عرفت في العالم العربي بدور "ديما" في مسلسل حب للإيجار، و بعده خاضت بطولة فيلم يحمل عنوان "وقت السعادة"، الى جانب النجم التركي باريش أردوتش الذي يعدّ التعاون الثاني بينهما بعد "حب للإيجار"، الا انه لم يحقق أي نجاح يذكر.

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