شذى تدافع عن إيهاب توفيق بعد الهجوم ضدّه

ميرنا وليد - بيروت - تعرض الفنان المصري ​إيهاب توفيق​ لموجة من الانتقادات الشديدة بعد إحيائه لأول حفلاته الغنائية بعد أيام من وفاة والده. وخرجت الفنانة المصرية شذى للدفاع عنه.

وكتبت شذى عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "اللي بيهاجموا إيهاب توفيق انوا نزل اشتغل خير !!!

هتصرفوا انتوا عليه ؟ اولا والد ايهاب هو اللي اتوفى مش قاريبكوا اساسا والمصيبه مصيبه ايهاب لوحده ووجع ايهاب لوحده وبعدين اللي عايز ينتقدوا يروح الاول يتكفل بكل مصاريفه واساسا الرسول عليه افضل الصلاه والسلام قال بعد ٣ ايام مفروض مفيش عزاء أصلا للمره المليون كفايه تدخلات في حياه البني آدمين لمجرد انهم مشاهير ويا ريت الشغل يلهي وينسي محدش في العالم يقدر ينسى أمه أو أبوه وايهاب بقا بذات كان بار بوالديه وتحت رجليهم".

وأحيا إيهاب توفيق ​حفلا غنائيا​ الجمعة الماضية في إحدى المتجعات في مصر وقدم مجموعة من أشهر أغانية التي تفاعل معها الحضور.

وكان والد إيهاب قد رحل عن عالمنا صباح يوم ​الخميس​ 9 كانون الثاني، بعد ​اندلاع حريق​ في ​منزله​ بمدينة نصر، إثر اشتعال ‏مدفأة ‏كهربائية، تسببت في اختناقه‎.‎

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