شكران مرتجى بصورة منذ 24 سنة ويارا تعلّق

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة السورية ​شكران مرتجى​ صوة قديمة لها من مسلسل "​جميل وهناء​" في عام 1996، الذي جسدت فيه شخصية "أمل"، وذلك على حسابها الخاص.

وعلّقت شكران على الصورة قائلة: "حبيباتي اللي بتحبوني قبل بهديكم هالصورة وأنا بحبكممممممممممممم كتير مواااااهات واللي ماله قديم ماله جديد والله اتطورت ماتغيرت، ع فكرة هاد مكياج الشخصيه ماكنت حط مكياج هيك هههههههه ولاشعري هيك جميل وهناء١٩٩٦".

واضافت: "معقول ضل نفس الشي حياتاتي انتو شوفو ا صوركم العتيقه أو صور أهاليكم هلكتونييييييييييييييييييييييي، فرقوا بين الدور وشكلي بالحياة ياقلبي".

بدورها عبّرت الفنانة اللبنانية يارا عن حبها لمسلسلات شكران معلقة على الصورة بالقول: "موووووووت بهالمسلسلات اللي عملتيهم زماااان وخاصة جميل وهناء".

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