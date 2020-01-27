تراند اليوم : محمد فؤاد: هؤلاء النجوم تمنوا موتي-فيديو

شارك الفنان محمد فؤاد، أمس الاثنين، في الاستقبال الجماهيري، الذي أقامه أبناء الجالية المصرية في لندن، للترحيب بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعلى هامش الاستقبال، قال فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “من مصر”، الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، على قناة CBC، إنه أصر على الحضور، مؤكدًا على أنه لن يسمح لنفسه بأن يكون في بريطانيا تزامنًا مع زيارة الرئيس، ولا يحضر لاستقباله.

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على صعيد آخر، علق على شائعة وفاته التي أثيرت مؤخرًا، حيث قال إن هناك من يتمنى موته ومرضه، إلا أن حضوره للاستقبال دحض الشائعات التي تدور حول صحته.

يشار إلى أن محمد فؤاد، عرض له مؤخرًا، مسلسل “الضاهر” الذي يقوم ببطولته، وذلك بعد عدة تأجيلات من عرضه، ليعود من خلاله للدراما بعد غياب حوالى 9 سنوات منذ تقديمه مسلسل “أغلى من حياتى”.