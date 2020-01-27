تراند اليوم : زينة : كنت بخاف أموت وأنا نايمة من الزعل-فيديو

قالت الفنانة زينة، إن شخصيتها تغيرت كثيرًا، بعدما مرت بالعديد من المشاكل والحروب طوال الـ 7 سنوات الماضية.

أوضحت زينة، خلال لقائها في حلقة الأحد، من برنامج “الحكاية”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة MBC مصر، أن حياتها أصبحت أكثر صعوبة، نظرًا لتحملها مسئولية طفلين، ذلك بالإضافة إلى الحروب المادية والنفسية التي خاضتها بسبب والدهما والإعلام الذي تسبب في تشويه صورتها.

أشارت إلى أنها تحملت الكثير من الظلم، ولم تحاول الدفاع عن نفسها، لدرجة أن أصدقائها ظنوا أنها تتناول مهدئات تجعلها تتحمل كل الاتهامات والإهانات التي وجهت إليها، معلقة: “ظلم محدش يتخيله”.

أضافت، أنها تابعت أمس البرامج التي تحدثت عن الشهداء وأسرهم، مما جعلها تشعر بأنها حالها أفضل منهم، إلا أنها اكتشفت العكس بعدما أعادت التفكير في الأمر، معلقة: “هما فخورين بأبوهم، اللي ضحى بشرف عشان البلد، رجالة بجد وناس محترمة، وسايبين وراهم ذكرى حلوى”، تابعت باكية: “من الزعل كنت بخاف أنام مقومش، كنت بفضل صاحية عشان ولادي ملهمش غيري”.

على صعيد آخر، أعلنت محكمة الأسرة بمدينة نصر يوم الأحد تأجيل دعوى الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز تطالبه فيها بدفع المصروفات الدراسية لطفليه زين الدين وعز الدين عن عامي 2018 و2019 وتبلغ 43 ألف جنيه استرليني أي ما يعادل 888 ألف جنيه مصري لجلسة 1 مارس المقبل.