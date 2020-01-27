سيلينا غوميز: جاستين بيبر آذاني عاطفياً

متابعة بتجــــــــرد: ذكرت المغنية الأمريكية الشابة سيلينا غوميز أنها تشعر بأنها كانت ضحية للإيذاء العاطفي، خلال علاقتها السابقة والمتقطعة مع المغني الكندي الشهير جاستين بيبر، التي استمرت لمدة 5 أعوام.

ونقل موقع “كونتاكت ميوزيك” الإلكتروني اليوم عن المغنية الحسناء، قولها إنها على الرغم من شعورها بأن الفترة العاطفية التي قضتها مع بيبر، منذ عام 2010 حتى عام 2015، كانت رائعة، إلا أنها كانت سعيدة أيضاً عندما انتهت تلك العلاقة، رغم أن تلك النهاية لم تكن سعيدة.

وعما إذا كانت تعتبر علاقتها ببيبر (البالغ من العمر 25 عاماً) من أصعب الأوقات في حياتها، قالت جوميز (البالغة 27 عاماً): “لا، لأنني وجدت القوة فيها، فإنه من الخطر أن يظل المرء يعيش بعقلية الضحية، أنا لا أقلل من احترامي لأحد، ولكنني أشعر بأنني كنت ضحية لنوع من الإيذاء”.