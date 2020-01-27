“السقوط في حلم سوسن” يعود بأكرم حسني إلى زمن الإغريق

متابعة بتجـــــــــرد: اتفق الفنان المصري أحمد فهمي مع الفنان أكرم حسني على ظهوره كضيف شرف في فيلمه الجديد “السقوط في حلم سوسن”، المقرر انطلاق تصويره، غداً الثلاثاء، داخل مدينة الإنتاج الإعلامي في مصر.

وقال مصدر من داخل الفيلم، أن حسني سيعود إلى زمن الإغريق بحسب أحداث الفيلم، التي تدور في أجواء من الفانتازيا والخيال العلمي، مضيفاً أن هذه المشاهد سيتم تصويرها على مدار 4 أيام متتالية.

وأوضح المصدر أن حسني لم يتردد في تلبية طلب فهمي بالظهور معه في الفيلم لصداقتهما الوطيدة، فضلاً عن تشاركهما في مسلسل “تيمون وبومبا” المقرر عرضه في رمضان المقبل.

ويشارك في بطولة الفيلم روبي، عمرو عبدالجليل، محمد ثروت، خالد أنور، ومايان السيد، ومن إخراج أحمد الجندي.