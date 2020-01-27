أريانا غراندي.. ملكة في حفل غرامي

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متابعة بتجـــــــــرد: عوضت النجمة الشابة أريانا غراندي خسارتها لجوائز غرامي الموسيقية التي أُعلنت فجر الاثنين، بفوزها بلقب النجمة الأكثر أناقة في الحفل.
وشملت قائمة النجمات الأكثر أناقة المطربة السمراء ليزو والعارضة كريسي تيجان.
وتألقت غراندي (26 سنة) بفستان من التل حمل توقيع المصمم جيامباتستا فالي، وحرصت على التصوير على البساط الأحمر مع والديها.
بالمقابل، لفتت المطربة السمراء ليزو الأنظار بفستانها الأبيض، بينما اعتمدت العارضة كريسي تيجان على الإكسسوارات، مرتدية سلسلة من الخواتم.
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