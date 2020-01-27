شائعات وأزمات واعتذارات كواليس الصراعات المبكرة بين نجوم رمضان 2020

نقلنا لكم – بتجــــــرد: رغم تبقّي أسابيع قليلة على انطلاق موسم الدراما الرمضاني المقبل، أوشكت معالم الخريطة الخاصة به على الاكتمال، وتؤكد المؤشرات الأولية أن هذا الموسم سوف يشهد منافسة قوية بين كبار النجوم والممثلين الشباب، كما ستعود من خلاله البطولة النسائية… لها تكشف كواليس الصراعات المبكرة بين نجوم رمضان 2020.

يأتي في مقدّم النجوم الذين حجزوا لأنفسهم مكاناً في الصراع الرمضاني المقبل الفنان محمد رمضان، الذي قرر أن يخوض سباق الدراما الرمضاني المقبل من خلال مسلسل “البرنس”، والذي يتعاون فيه مع المخرج محمد سامي للمرة الثانية، بعد تعاونهما في مسلسل “الأسطورة”، ويفرض صنّاع هذا العمل حالة من التكتم الشديد على أحداثه. لكن هذا المسلسل واجه أزمة واحدة قبل انطلاق تصويره، وهي اعتذار الفنانة غادة عادل المفاجئ عن عدم المشاركة فيه. وقد أكد محمد سامي أن انشغال غادة بأعمال فنية أخرى دفعها للاعتذار، ليتم ترشيح نور اللبنانية لتأدية الدور بدلاً منها. وتشارك في بطولة هذا العمل نخبة كبيرة من النجوم، منهم روجينا ونجلاء بدر وأحمد زاهر.

شائعة

يخوض “الزعيم” عادل إمام السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل “فلانتينو”، والذي كان قد خرج من الموسم الماضي بسبب ضيق الوقت، وهو من إخراج رامي إمام، وتشاركه في البطولة نخبة من النجوم، منهم داليا البحيري ورانيا محمود ياسين ودلال عبدالعزيز.

إلا أن العمل لم يسلم من الشائعات المتعلقة بتوقف تصويره بسبب تدهور الحالة الصحية للنجم عادل إمام، لكن رامي إمام نفى كل ما تردد حول هذا الأمر بنشره مقطع فيديو يجمعه بـ”الزعيم” ليؤكد من خلاله أن والده بخير.

قصة الشهيد

أما أمير كرارة فاختار قصة الشهيد أحمد المنسي ليقدّمها من خلال مسلسل بعنوان “الاختيار”، ومن المقرر أن يشاركه البطولة الفنانان دينا فؤاد وأحمد العوضي، بينما يتولّى مهمة الإخراج بيتر ميمي.

ورغم انتظار الكثيرين لهذا المسلسل، وتوقّع النقاد له النجاح، يواجه العمل تهديداً بوقف تصويره، لعدم حصول صنّاعه على الموافقة من والدة الشهيد وأشقائه، والأسوأ من ذلك رفع الأخيرين دعوى قضائية لوقف تصويره، ولم تُحلّ هذه الأزمة حتى الآن.

أزمة

“دهب عيرة” هو اسم مسلسل يسرا الجديد، والذي ستبدأ تصويره قريباً، إلا أن هذا العمل أيضاً لم يسلم من الأزمات، بسبب انسحاب المخرج هاني خليفة منه، لكن الجهة المنتجة أنقذت الموقف سريعاً بترشيح سامح عبدالعزيز لتولّي مهمة الإخراج بدلاً منه. كذلك شهد مسلسل “النصابين”، والمقرر أن تخوض من خلاله نيللي كريم موسم الدراما الرمضاني المقبل الأزمة نفسها التي واجهتها يسرا، حيث اعتذر المخرج أحمد مدحت عن العمل، لتُنقذ الموقف كاملة أبو ذكري بتوليها هي مهمة إخراج هذا المسلسل.

تدريبات

قرر الفنان عمرو يوسف خوض سباق الدراما الرمضاني المقبل من خلال تجربة جديدة، حيث سيجسد شخصية خالد بن الوليد في عمل يحمل عنوان “سيف الله”. وقد قرّر صنّاع العمل الاستعانة بماكيير عالمي لإظهار عمرو يوسف بـ”لوك” مميز. كما أكدت الشركة المنتجة أن التحضيرات لهذا المسلسل استغرقت أربعة أشهر من العمل المتواصل، وقد خضع عمرو يوسف لتدريبات مكثفة في الفروسية لإتقان دوره في المسلسل.

عز وهند

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رغم أن أحمد عز كشف مراراً عن رغبته في التركيز في السينما، إلا أنه فاجأ الجميع بتراجعه عن هذا القرار وخوضه سباق الدراما الرمضاني المقبل، من خلال مسلسل لم يتّفق صنّاعه على اسمه بعد. لكن من المقرر أن تشاركه في بطولة هذا العمل النجمة هند صبري، وذلك بعد النجاح الذي حقّقاه معاً من خلال فيلمَي “الممر” و”مذكرات مراهقة”.

انفصال

من الأعمال الفنية المتوقع أن تحقق نجاحاً كبيراً خلال موسم الدراما الرمضاني المقبل، مسلسل “الفتوة” الذي يقوم ببطولته ياسر جلال، وذلك بعد النجاح الذي حققه في مسلسلاته السابقة.

وقد قررت مي عمر الانفصال فنياً عن زوجها محمد سامي، والمشاركة في هذا العمل، إلى جانب النجوم نجلاء بدر وأحمد السعدني وعايدة رياض.

تكتُّم شديد

تخوض النجمة غادة عبدالرازق سباق الدراما الرمضاني المقبل من خلال مسلسل “سلطانة المعز”، الذي تشاركها في بطولته نخبة من نجوم الفن، منهم شريف منير ونسرين أمين، والعمل من إخراج محمد بكير. ورغم تكتّم غادة الشديد على تفاصيل العمل، أكدت مصادر موثوقة أنه مسلسل شعبي، وتجسّد فيه غادة دور امرأة شعبية.

مفاجأة

في مفاجأة غير متوقعة، يشهد موسم دراما رمضان 2020 تعاوناً فنياً بين النجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندي، من خلال مسلسل “نساء من ذهب”، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ومن المقرر أن تشاركهما البطولة نخبة من النجوم، منهم سميحة أيوب وهالة فاخر، ومن المتوقع أن يضم العمل عدداً من ضيوف الشرف.

غموض

أما يوسف الشريف فيعود الى الدراما من خلال مسلسل بعنوان “النهاية”، ومن إخراج ياسر سامي، وتشارك في بطولته نخبة من النجوم، منهم عمرو عبدالجليل وسهر الصايغ، وتدور أحداثه التي يكتنفها الغموض في إطار من الإثارة والتشويق. وتتواجد إنجي علاء زوجة يوسف الشريف في هذا العمل، حيث تُسند إليها مهمة اختيار الملابس.

هيفاء وياسمين

لم تكتفِ النجمة هيفاء وهبي بعودتها الى السينما من خلال فيلم “أشباح أوروبا”، بل قررت أن تخوض المنافسة في موسم رمضان المقبل من خلال مسلسل بعنوان “أسود فاتح”، والذي سيشاركها في بطولته الفنانان شريف سلامة وأحمد فهمي.

وبعد النجاح الباهر الذي حققته في مسلسل “حكايتي”، ستخوض الفنانة ياسمين صبري هذا العام المنافسة الرمضانية من خلال مسلسل عنوانه “فرصة تانية”، ومن المقرر أن يشاركها البطولة أحمد مجدي ودياب، لكنْ هناك تكتّم شديد على تفاصيل هذا العمل.