نانسي عجرم تعاود نشاطها وأغنية جديدة في هذا التوقيت

بدأت النجمة نانسي عجرم، العودة الى نشاطها الفني تدريجياً، وذلك بعد الأزمة التي طالت عائلتها حيث قام زوجها د. فادي الهاشم بقتل سارق اقتحم المنزل بهدف السرقة وهدد حياة العائلة بأكملها.

واعلنت “عجرم” منذ قليل استعدادها لاصدار اغنية جديدة بعنوان “قلبي يا قلبي”، حيث ضربت موعداً مع الجمهور، يوم الجمعة، 31 يناير الجاري لطرحها في الأسواق.

وكان جيجي لامارا، مدير اعمال “عجرم” قد كشف منذ أيام أن هناك أغنية جاهزة ستصدر قريباً. كما يتم العمل على البومها الجديد حيث لا زال امامها تسجيل ثلاث اغنيات.

كما نفى مدير المحتوي الإقليمي، الكس معوشي، الاخبار المتداولة عن استبعاد نانسي من لجنة “ذا فويس كيدز” وأكد أنها باقية كمدربة في البرنامج حيث لا زال امامها تصوير حلقة واحدة نصف نهائية بتاريخ 24 شباط والحلقة النهائية في 7 آذار ستكون مباشرة ونانسي هي التي ستكمل الى النهاية بالفريق الذي اختارته.