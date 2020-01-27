كشف "داتا" الاتصالات بين زوج نانسي والقتيل.. هل تعقب الأخير نجوى وهيفاء؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت "داتا" الاتصالات المتعلقة بهاتف الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم والعاملين لديه من جهة وهاتف القتيل محمد موسى من جهة ثانية الكثير من المفاجآت بعدما تم تسريبها.

ونشرت قناة "إل بي سي" اللبنانية نقلا عن مصادرها بعض المعلومات الخاصة بداتا الاتصالات، وأكدت أنه نتيجة دراسة وتحليل الاتصالات لم يتبين وجود تواصل بين رقم القتيل وأي من الأرقام الخاصة بعائلة الهاشم.

وتبين بعد التوسع والتحليل أن فادي الهاشم يستخدم داخل عيادته الرقمين 03616652 و01502336، وقد اتضح وجود تواصل بين القتيل وأرقام العيادة كما يلي:

- اتصال صادر من رقم القتيل 70171445 المتواجد في جدايل إلى عيادة الدكتور فادي الهاشم رقم 01502336 بتاريخ 20/03/2019 وقد دام الاتصال بين الرقمين 280 ثانية.

- اتصال صادر من رقم القتيل 70171445 المتواجد في جدايل عيادة الدكتور فادي الهاشم رقم 01502336 بتاريخ 22/03/2019 وقد دام الاتصال بين الرقمين 76 ثانية.

- اتصال صادر من عيادة فادي الهاشم رقم 03616652 المتواجد في المكلس إلى القتيل محمد الموسى رقم 70171445 المتواجد في القبة بتاريخ 25/03/2019 وقد دام الاتصال بين الرقمين 35 ثانية.

- اتصال وارد إلى رقم عيادة فادي الهاشم رقم 03616652 المتواجد في المكلس من القتيل محمد الموسى رقم 70171445 المتواجد في القبة بتاريخ 25/03/2019 وقد دام الاتصال بين الرقمين 69 ثانية.

- إن القتيل محمد الموسى باشر بالبحث وتتبع حياة الفنانة نانسي عجرم (لاسيما مكان منزلها) وأرقام هواتفهم ورقم عيادة زوجها فادي وذلك اعتبارا من تاريخ 18/3/2019.

- بتاريخ 20/03/2019 أجرى القتيل أول اتصال برقم عيادة الدكتور فادي الهاشم 01502336 واتبعه بآخر بعد يومين أي بتاريخ 22/03/2019 وذلك بعد حصوله على رقم العيادة من خلال بحثه عنه عبر الإنترنت.

- بتاريخ 25/03/2019 اتصل القتيل بالرقم 03616652 المستخدم في عيادة الدكتور فادي الهاشم/ والذي يعتقد أنه عثر عليه من خلال الإنترنت أيضا.

- إن تواصل الضحية مع الرقمين الأرضي 01502336 و03616652 المخصصين لعيادة الدكتور فادي الهاشم تشير إلى أن القتيل حصل عليهما من خلال بحثه عبر الإنترنت.

- عدم وجود أي تواصل بين رقم القتيل والرقمين الشخصيين للفنانة نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم.

وبدراسة المضبوطات من قبل قسم المباحث الجنائية تبين وجود عدد من المواضيع تم البحث عنها في محرك جوجل من قبل القتيل والتي تمحورت حول شخصية النجمة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم ومكان سكنها وتفاصيل متعلقة بمنزلها.

بتاريخ 18/03/2019 قام بالبحث عن المواضيع التالية:

"نانسي عجرم حياتها، بالصور هنا تسكن نانسي عجرم"، "النجمة اللبنانية نانسي عجرم: أنا مشغولة بتأثيث منزلي الجديد".

- رقم هاتف عيادة الطبيب هاشم فادي مخايل .. لبنان – دليل الهواتف التجاري اللبناني.

- نانسي عجرم نيو سهيله.

- فادي الهاشم مسلم أم مسيحي.

في حين قام بتاريخ 20/04/2019 بالبحث عن المواضيع الآتية:

- شاهدوا منزل ميريام كلينك في مصر.. ليس كما تتوقعون.

- أين تقضي نانسي عجرم أيام السبت والأحد.

وفي تاريخ 01/07/2019 قام بالبحث عن الاتي:

- شاهدوا منزل هيفاء وهبي الفخم من الداخل.. وهي تطل بـ لوك جديد مع أخته.

بتاريخ 04/09/2019 قام بالبحث عن:

- نانسي عجرم تحتفل بعيد زواجها من فادي الهاشم وهكذا علقت

بتاريخ 18/09/2019 قام بالبحث عن:

- صور منزل هيفاء وهبي الفخم.

بتاريخ 26/09/2019 قام بالبحث عن المواضيع الاتية:

- بالصور هذه غرفة نوم نانسي عجرم.

- أيهما أجمل غرفة نوم أحلام أم غرفة نوم نانسي؟

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- نانسي عجرم في بيتها الفخم جدا Youtube – flv.

- الشكل الهندسي لمنزل نانسي عجرم.

- Nancy Ajram Beautiful House شاهد منزل نانسي عجرم YouTube.

بتاريخ 01/10/2019 قام بالبحث عن المواضيع الآتية:

- الشيف بوراك في منزل نانسي عجرم.. ومفاجأة من ابنتيها (صور).

بتاريخ 02/10/2019 قام بالبحث عن المواضيع التالية:

شاهدوا فخامة منزل نانسي عجرم – جريدة نورت.

بتاريخ 03/10/2019 قام بالبحث عن المواضيع التالية:

-شاهد: فخامة منزل نانسي عجرم.

بتاريخ 04/10/2019 قام بالبحث عن المواضيع التالية:

- غرفة نوم نانسي عجرم

بتاريخ 05/10/2019 قام بالبحث عن المواضيع التالية:

- كم عمر فادي زوج نانسي عجرم.

- فادي الهاشم مواليد.

- فادي الهاشم جنسيته.

- فادي الهاشم ويكيبيديا.

- فادي الهاشم إنستغرام.

بتاريخ 06/10/2019 قام بالبحث عن المواضيع التالية:

- نانسي عجرم تبهر متابعيها بفيديو جديد من داخل منزلها.. "قلب".

بتاريخ 13/10/2019 قام بالبحث عن المواضيع التالية:

- الصور – هذا منزل نجوى كرم.. ما رأيكم بذوقها؟؟

- الدفء والرقي في ديكور منزل نجوى كرم!

بتاريخ 04/01/2020 قام بالبحث عن المواضيع التالية:

- منزل نانسي عجرم.

ومن الملفت فقد تبين أن زوجة القتيل قامت بتاريخ 05/01/2020 بالبحث عن الموضوع التالي:

- قتل بعدما حاول سرقة فيلا نانسي عجرم.. مواجهة بين السارق وزوجها.

وتساءل متابعون عن مدى احتمالية معرفة زوجته بتخطيط زوجها لسرقة فيلا الفنانة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم، وهو ما قد يجعلها شريكة في الجرم.

أما السؤال الذي يطرح نفسه أنه قام بالبحث عبر محرك جوجل عن النجمتين نجوى كرم وهيفا وهبي وكذلك عن عارضة الأزياء مريام كلينك. فهل هذا دليل على أنه قام بوقت سابق بتعقبهن؟

أسئلة كثيرة وعلامات استفهام يضعها المتابع، وينتظر بفارغ الصبر ما ستؤول إليها التحقيقات وما سيصدر عن القضاء اللبناني.