فادي الهاشم يستعين بصورة "دي كابريو" رداً على الاتهامات









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: اختار الدكتور فادي الهاشم الردّ بطريقةٍ غير مباشرة على الأخبار المنتشرة حول اتهامه بالقتل العمد للسوري محمد الموسى الذي اقتحم منزله وزوجته الفنانة نانسي عجرم ليلاً. حيث استعان بصورة للممثل العالمي ليوناردو دي كابريو، كُتِبَت عليها عبارة: "أحب الاستماع إلى الأكاذيب في حين أني أعرف الحقيقة".

وكانت الصحف قد تداولت مؤخراً معلومات مسربة من داتا للاتصالات، أن الموسى الذي اقتحم منزلهما، كان يتعقب الهاشم منذ فترة. واتصل أكثر من مرة برقم عيادة الهاشم المدوّن عبر الإنترنت والمتوافر للجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشير المعلومات المتداولة أن القتيل حاول استقصاء المعلومات، لكنه لم يتواصل مع الدكتور الهاشم شخصياً، بل زار محيط مقرّ العيادة مرّة واحدة، كما زار المنطقة التي يقع فيها منزل الهاشم وعجرم مرّة واحدة في شهر ديسمبر الماضي، لاستكشاف المنطقة_ ما يثبت أنه لم يكن موجوداً في هذه المنطقة ولم يعمل فيها أبداً_ بحسب صحيفة النهار اللبنانية.

يشار إلى أن الهاشم خضع لجلسة تحقيق استغرقت ساعتين ونصف أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، بحضور وكيله المحامي غابي جرمانوس. وقرر القاضي تركه رهن التحقيق، وعيّن الجلسة المقبلة في الملف للاستماع إلى إفادات الشهود في العاشر من شهر مارس المقبل.