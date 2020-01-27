شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى يعود من جديد بمسرحية "كلها غلط" الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مسرحية كلها غلط "the play that gose wrong" هي رواية كوميدية انجليزية أخذ عبدالباقي حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض في مصر، وهي تعرض الآن أيضا في عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهي تأليف Henry Lewis و Jonathan sayer و Henry shields.

مسرحية كلها غلط "جريما في المعادي"، هي بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج أشرف عبدالباقي، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي، وإنتاج وورك شوب.

على جانب آخر انتهى النجم اشرف عبد الباقى من تصوير لغزا من ألغاز المغامرون الخمسة فى مسلسل "الكوخ المحترق"، ضمن 8 ألغاز هى عدد حلقات المسلسل القرر عرضه على قناته الخاصة على "يويتيوب"، ويعود عبد الباقى للتصوير قريبا بعد توقفه عدة أيام.

كان عبد الباقى قد بدأ تصوير مسلسله "الكوخ ‏المحترق" عن قصة "ألغاز المغامرين الخمسة" الشهيرة، ‏من تأليف محمود سالم وإخراج سيف يوسف وسيناريو ‏وحوار جوزيف فوزى، ‏وتصدر أشرف عبد الباقى البوستر الدعائى المبدأى ‏للعمل، إذ يتوسط 5 أطفال هم أبطال العمل، كان قد أعلن ‏عبد الباقى عن "أوديشن" لاختيارهم بمواصفات معينة، ‏وبالفعل استقر على 3 أطفال وطفلتين.‏

Advertisements

وعن سر اختياره للعمل، صرح عبد الباقى بأنه كان عاشقاً لألغاز "المغامرون الخمسة" ومرتبط بها وكان يحلم بتقديمها بالشكل الذى كان يتخيله وقت القراءة، لافتا إلى أن المسلسل ليس مخصصًا للأطفال، بل هو للكبار أيضا، خاصة من ارتبط بهذه القصص في طفولته.

المغامرون الخمسة سلسلة روايات بوليسة للكاتب الراحل محمود سالم، أبطالها "لوزة ونوسة وتختخ وعاطف ومحب، ويسكنون فى منطقة المعادى.