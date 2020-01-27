شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يهنئ أبطال فيلم "لص بغداد": مبروك زمايلى وأصدقائى فيلم حلو جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النجم الكبير أحمد السقا، أبطال فيلم "لص بغداد"، على النجاح الكبير للفيلم بعد عرضه فى دور العرض السينمائية.

ونشر السقا فيديو عبر فيس بوك، وأشاد بالفيلم وقال: "مبروك أحمد خالد موسى، مبروك تامر ابراهيم، مبروك محمد إمام بسم الله ما شاء الله، مبروك كل أبطال الفيلم زمايلى وأصدقائى، فيلم حلو جدا جدا".

ويستعد صناع لص بغداد لعرض الفيلم فى سينمات الولايات المتحدة الأمريكية، تزامنا مع عيد الحب المقبل أيام 14 و15 و16 فبراير المقبل، وذلك بالعديد من الولايات، ومنها كاليفورنيا ونيويورك وشيكاغو ومتشجن، وفيجاس، وسان فرانسيسكو وأوهاويو ومايفيل، وذلك بحسب الشركة الموزعة للفيلم.

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وقال الفنان والموزع أيمن منصور، إن بوسترات الفيلم ستعلق فى شوارع الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة فى تاريخ الأفلام المصرية، إذ سيعامل على أنه فيلم أجنبى كغيره من الأفلام الأجنبية التى تعرض داخل أمريكا.

واحتفل الفنان محمد إمام، بردود الفعل على عرض فيلمه الجديد "لص بغداد"، وتحقيقه إيرادات مميزة منذ بدء عرضه بالسينمات، وتوجه محمد إمام برسالة لجمهوره على مواقع التواصل الاجتماعى، قائلا: "شكراً ليكم أنكم خليتوا لص بغداد الفيلم رقم واحد فى مصر.. شكرا على كلامكم وحبكم واستقبالكم العظيم للفيلم".

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، إنتاج سينرجى فيلمز برئاسة المنتج أحمد بدوى.

ويعرض فى الموسم أفلام "الفلوس" للنجم تامر حسنى وزينة ومحمد سلام وإخراج سعيد الماروق، و"يوم وليلة" بطولة خالد النبوى وأحمد الفيشاوى وحنان مطاوع ودرة، و"بنات ثانوى" بطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبى ومى الغيطى وهنادى مهنى ومايان السيد وهدى المفتى ومحمد مهران، و"دماغ شيطان" بطولة رانيا يوسف وباسم سمرة وعمرو عابد، و"استدعاء ولى عمرو" بطولة حورية فرغلى ومحمد عز.