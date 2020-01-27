شكرا لقرائتكم خبر عن موقع LBCI: مقتحم فيلا نانسى تعقب هيفاء وهبى .. وزوجته كانت على علم بالجريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يسدل الستار بعد على قضية اقتحام فيلا نانسى عجرم وزوجها الدكتور فادى هاشم، حيث كشف موقع قناة LBCI اللبنانية عن تفاصيل جديدة ومثيرة فى القضية، والتى يواجه فيها فادى هاشم شبح الاتهام بالقتل العمد.

وقال الموقع إن مصادر أكدت أن هناك الكثير من المعلومات الجديدة والتى أظهرتها الجهات المعنية بالاطلاع على "داتا الاتصالات" الخاصة بالقتيل وأفراد عائلة الهاشم.

وذكر الموقع أنه فى الثانية صباحا من يوم الجريمة، دخل الموسى وهو ملثم الفيلا بهدف السرقة، حيث شهر مسدساً بوجه زوجها فادى الهاشم وعمد الأخير إلى إطلاق النار عليه من مسدس حربى فارداه قتيلا، وعثر بحوزة القتيل على موبايل دون شريحة خط.

وتابع الموقع، أنه بمراجعة النائب العام الاستئنافى فى جبل لبنان القاضية غادة عون أشارت بتوقيف مطلق النار والاستماع إلى شهادة زوجته نانسى نبيل عجرم وأحمد زياب زهاب وهو سائق العائلة، وبعد الاستماع إلى إفادتهما تم ترك نانسى وأحمد أحرار وتوقيف حميد بجرم إقامة منتهية الصلاحية.

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ونتيجة دراسة وتحليل الاتصالات لم يتبين وجود تواصل بين رقم القتيل وأى من الأرقام الخاصة بالأشخاص المذكورين، كذلك تبين أن الدكتور فادى الهاشم الذى أقدم على قتل محمد موسى يستخدم داخل عيادته رقمين وقد تبين وجود تواصل بين القتيل وأرقام العيادة، فقد تم رصد اتصال صادر من رقم القتيل إلى عيادة الدكتور فادى الهاشم بتاريخ 20 مارس 2019 واستمر الاتصال 280 ثانية.

واتصال آخر صادر من رقم القتيل بتاريخ 22 من نفس الشهر والعام واستمر 76 ثانية، اتصال ثالث ولكن صادر من عيادة فادى الهاشم إلى القتيل محمد الموسى يوم 25 واستمر 35 ثانية، واتصال رابع وارد إلى رقم عيادة فادى الهاشم من القتيل واستمر الاتصال 69 ثانية.

كذلك تبين فى التحقيقات أن القتيل قام بالبحث عن نانسى عجرم فى جوجل وكذلك زوجها فادى الهاشم ومكان سكنها وتفاصيل منزلها، بل أنه تبين أنه بحث عن هيفاء وهبى، وصور منزلها، وكذلك منزل نجوى كرم.

وتابع الموقع، "من الملفت أنه قد تبين أن زوجة القتيل قامت بتاريخ 5 يناير بالبحث عن الموضوع بعنوان "قتل بعدما حاول سرقة فيلا نانسى عجرم.. مواجهة بين السارق وزوجها" وهو ما يثبت أنها كانت على دراية بتخطيط زوجها لسرقة فيلا الفنانة نانسى عجرم وزوجها الدكتور فادى الهاشم، وتعتبر شريكة له فى الجرم.