شكرا لقرائتكم خبر عن فترة الخمسينات تسيطر على المشاهد الأولى لمسلسل "ليالينا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صور النجم إياد نصار المشاهد الأولى من مسلسل "ليالينا"، المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل، بمنطقة الزمالك، وتضمنت المشاهد لقطات من الحياة في فترة الخمسينيات وعودة نصار من السفرلأسرته، وجمعت المشاهد بينه وبين غادة عادل وآخرون، الذى يجسد دور"هشام "خلال الأحداث، وتدور أحداث المسلسل من فترة الخمسينات حتى الثمانينات.

مسلسل "ليالينا" تأليف أحمد عبد الفتاح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ويعتمد على 4 شخصيات رئيسية وهم غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، وإياد نصار، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من الشباب مثل نهى عابدين، ميدو عادل، محمد الشقنقيرى، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى.

يذكرأن "ليالينا" هو المسلسل الثانى على التوالي الذي يجمع المخرج أحمد صالح والمؤلف أحمد عبد الفتاح، بعدما قدما سويا مسلسل "بحر" للفنان ماجد المصرى على قناة الحياة العام الماضى، وشارك فى بطولته دياب، وثراء جبيل، ميرنا نورالدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة.

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المسلسل يسجل عود لأبطاله إلى الدراما الرمضانية هذا العام، حيث غابت غادة عادل عن رمضان الماضى، وإياد نصار لم يتواجد فى دراما رمضان العاميين الماضيين، وخالد الصاوى يعود بعد 4 سنوات من الانقطاع، أما صابرين فتستمرفى تواجدها بعدما قدمت العام الماضى مسلسل "فكرة بمليون جنيه" مع على ربيع وإخراج وائل إحسان.

ومن ناحية أخرى يظهر إياد نصارفى مسلسل "الاختيار" للنجم أميركرارة كضيف شرف والعمل من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى.