شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان ونور.. تعاون فنى فى "البرنس" تأجل 3 سنوات.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون النجم محمد رمضان مع النجمة اللبنانية نور فى مسلسل "البرنس" الذى يكتبه ويخرجه محمد سامى ويتواصل تصويره للعرض فى شهر رمضان المقبل، ليسجل العمل اللقاء الأول بين الثنائى فى عمل فنى، وهو الذى تأجيل لمدة 3 سنوات حيث كان مقرر عملهما سوياً فى فيلم "آخر ديك فى مصر" للمخرج عمرو عرفة عام 2017 ولكن لم يكتمل مشروع اجتماعهما سوياً.

ورشح المخرج عمرو عرفة الفنانة نور لتقديم دور البطولة النسائية أمام النجم محمد رمضان فى فيلم "آخر ديك فى مصر" ورحب رمضان بالفكرة، الا أن نور اعتذرت عن الفيلم بسبب تعاقدها على فيلم آخر وقتها وهو "تصبح على خير" مع النجم تامر حسنى وإخراج محمد سامى وكان مقرر تصوير الفيلمين فى نفس التوقيت، ليعود رمضان بعد 3 سنوات ويختارها فى مسلسله "البرنس".



محمد رمضان نور

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى اطار شعبى حول صراع الاخوة بعد وفاة الأب.

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وغابت نور اللبنانية عن الدراما فى شهر رمضان الماضى بعدما قدمت آخر مسلسلاتها "رحيم" مع ياسر جلال عام 2018 وشارك فى بطولته محمد رياض وطارق عبد العزيز ودنيا عبد العزيز والراقصة دينا وإيهاب فهمى وصبرى فواز وحسن حسنى وسامى مغاورى وكارولين عزمى ومنى فاروق وتونى ماهر وكريم سرور وإسلام شوقى وياسمين غيث، تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج محمد سلامة.



محمد رمضان