شكرا لقرائتكم خبر عن "قلبى يا قلبى".. نانسى عجرم تعلن عن موعد طرح أحدث أغانيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة نانسي عجرم عبر حساباتها على السوشيال ميديا، "تويتر"، و"انستجرام"، عن موعد أغنيتها الجديدة "قلبي يا قلبي"، ونشرت نانسى عبر انستجرام، بوستر للأغنية وعلقت 30 يناير 2020 .. احفظوا هذا التاريخ" .



نانسى

وكان الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسى عجرم قد قام بالرد بطريقة غير مباشرة على موقع "انستجرام"، على ما يثار حول قضية حادث اقتحام منزله وما تبعها من تطورات كثيرة حتى الآن وتوجيه تهمة القتل العمد له.

وجاء في المقولة التي نشرها الدكتور فادي الهاشم "أحب الاستماع إلى الأكاذيب وأنا اعرف الحقيقة"، للتأكيد على أن الحقيقة التي تقف وراء قتله لمحمد الموسى هي واحدة، وهى أنها تندرج في إطار الدفاع عن نفسه وعائلته وأولاده، بعدما تسلل السارق الى بيتهم بعد منتصف الليل وهو ملثم ويحمل السلاح.

كشفت مصادر قضائية لقناة "lbc" اللبنانية عن معلومات جديدة في قضية القتيل فيلا النجمة اللبنانية نانسي عجرم، تنفى ما يتم تداوله عن اتصالات بين الدكتور فادي الهاشم والقاتل، على رقم عيادته.

وقالت المصادر إنه تبين من مجريات التحقيق ومن داتا الاتصالات أن محمد الموسى الذي اقتحم منزلها، كان يتعقب الدكتور فادي الهاشم منذ فترة، إذ اتصل أكثر من مرة برقم العيادة، وهو الرقم المدوّن عبر الإنترنت والمتوفر للجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف استقصاء المعلومات".

ونفت المعلومات الجديدة ما يتم تداوله حالياً حول القضية حول التواصل بين الهاشم والموسى، إذ تبّين أن "المعتدي لم يتواصل مع الدكتور الهاشم شخصيا بتاتاً، كما ظهر أنه زار محيط مقرّ العيادة مرّة واحدة في بداية عام 2019".

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وكشفت التحقيقات أيضاً أن "محمد الموسى زار المنطقة التي يقع فيها منزل فادي الهاشم ونانسي عجرم مرّة واحدة في شهر كانون الأوّل الماضي حيث كان في عملية بحث عن المنزل لاستكشاف المنطقة".

وقد أشارت رحاب بيطار، محامية والدة القتيل في تدوينة عبر الحساب المتداول باسمها على "فيسبوك" أن داتا المعلومات تشير إلى أن "القتيل" كان قد اتصل بعيادة "الهاشم" حوالي 3 مرات قبل الحادثة، دون الكشف عن مضمون المحادثات مع الإشارة إلى أن هناك اتصالاً استمر لمدة 4 دقائق و32 ثانية. لافتة إلى أن القاضي رفض طلب "الهاشم" برفع قرار منع السفر عنه.

هذا وأعلنت أن التحقيقات مستمرة، وأن التعامل بالملف اصبح أكثر جدية. علماً أن نقيب المحامين اللبنانيين ملحم خلف كان قد عمم على المحامين طالباً التزام سرية الملف قيد التحقيق. وهو ما يلتزم به محام "الهاشم".

و تم استجوب الهاشم لمدة 3 ساعات، واتخذ بعد ذلك قراراً بتركه رهن التحقيق، ثم حدد جلسة جديدة ستكون في العاشر من شهر آذار المقبل، على أن يتم استدعاء عدد من العاملين في فيلته للاستماع إلى إفاداتهم.