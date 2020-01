وسط العيلة والحبايب.. حلا شيحة تتغزل فى أحبائها وأطفالها

View this post on Instagram

Our story .... All of us humans... our fear ,our dreams and goals our loved ones , our yesterday that never leaves, our memories that never can be erased, us , we , me and you All ...just humans .. we feel ,we cry ,we laugh , we have our unique ways .... each one of us is his own kind of love and hate , ups and downs , I have my family that I love most, career that I wish to accomplish, worry’s need to deal with , Things yet hungry to challenge and discover, كلنا واحد بإختلافنا،،،، كلنا نفس الإنسان اللي خلقه ربنا كلنا بشر بنتعب و نقاوم مرات و نقف و نقع ونرجع نقف و نقاوم و نتعب و نرجع للأمل و بكرة يقلقنا و نفكر مرات و نزهق اكتر و نحب و نكره بشر من طين ساعات عايز يبقي ملاك و ساعات بس بشر ، التعب بعده راحة و الراحة جواها تعب احب الناس لينا بعاد و اقرب الناس لينا مش مكتوب لنا معاهم غير البعاد نتمني ساعات و نحلم بحاجات نفسنا فيها عايزين نشوفها عايزين أحلامنا واقع بس الواقع ...... بس الجميل اننا لسة بنحلم لسة بنحس و القلب بينبض و لسه بردو الأمل جوانا مهما حصل فينا لسة جوانا حاجات بنحلم نكملها و مهما تعبنا حنفضل عايزين لبكرة الاحلي و نقف تاني بعد الوقعة و لسة بنحلم سنة الحياة