شكرا لقرائتكم خبر عن وسط العيلة والحبايب.. حلا شيحة تتغزل فى أحبائها وأطفالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة حلا شيحة، على مشاركها جمهورها ومتابعيها، بعض لحظاتها مع أسرتها وأطفالها، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام.

وقالت حلا شيحة ، في منشورها عبر انستجرام قائلة، "كلنا واحد باختلافنا، كلنا نفس الإنسان اللي خلقه ربنا، كلنا بشر بنتعب ونقاوم مرات ونقف ونقع ونرجع نقف ونقاوم ونتعب ونرجع للأمل وبكرة يقلقنا ونفكر مرات ونزهق اكتر ونحب ونكره بشر من طين ساعات عايز يبقي ملاك وساعات بس بشر، التعب بعده راحة والراحة جواها تعب احب الناس لينا بعاد واقرب الناس لينا مش مكتوب لنا معاهم غير البعاد، نتمني ساعات ونحلم بحاجات نفسنا فيها عايزين نشوفها عايزين أحلامنا واقع بس الواقع، بس الجميل اننا لسة بنحلم لسة بنحس و القلب بينبض و لسه بردو الأمل جوانا مهما حصل فينا لسة جوانا حاجات بنحلم نكملها ومهما تعبنا حنفضل عايزين لبكرة الأحلى و نقف تاني بعد الوقعة ولسة بنحلم، سنة الحياة".

وتشارك شيحة حالياً في بطولة فيلم "مش أنا" مع النجم تامر حسني، وهو العمل الأول لها بعد توقف دام لأكثر من 13 عاما حيث كان آخر أعمالها فيلم "كامل الأوصاف" مع الراحل عامر منيب، وتجسد حلا ضمن فيلمها الجديد فتاة دمها حفيف .

فيلم "مش أنا" قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويراهن تامر حسنى على المخرجة سارة وفيق، لما لديها من رؤية فنية عالية الجودة حسبما صرح لنا سابقا، ويشارك فى بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، سوسن بدر، شيرين، ومجموعة من ضيوف الشرف.

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يشار إلى أن حلا شيحة قدمت آخر أعمالها مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان، وعرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته أحمد صيام، ماجد المصرى، هنادى مهنى، مصطفى منصور، محمود حجازى، وعدد كبير من النجوم، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج سينرجى.

ودارت أحداث المسلسل حول رجل يشترى منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتى موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذى يلقى فيه الشارى حتفه وينهار المنزل إثر الزلزال وتبعاته، ويتبقى من أولاده محمد حربى كرامة الذى يحمل اسم "زلزال"، ويواجه الحياة وحيدا.