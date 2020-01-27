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شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن التمثيلية توقف الفنان علاء زينهم وتحيله للتحقيق... اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وقال الدكتور أشرف زكى فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”:" انا قررت أوقف الفنان علاء زينهم لأنى اكتشفت انه استعان ببعض الشباب غير التابعين لنقابة المهن التمثيلية لمسرحية اسمها "مولد وصاحبه ماجاش" وكمان بيشتغل من الباطن مع شخص موقوف، فأنا قررت ايقافه، وتحويله للتحقيق وأبلغت شركات الانتاج بعدم التعامل معه".
يذكر ان الفنان الكوميدى علاء زينهم كانت آخر أعماله المميزة بأدوار مختلفة ومتنوعة، مسلسل "ونوس"، مع النجم الكبير يحيى الفخرانى، للكاتب عبد الرحيم كمال، والمخرج شادى يحيى الفخرانى، وجسد ضمن أحداثه دور رجل بسيط يعيش فى منطقة الحسين، يعمل فى خدمة الفقراء والمغتربين، حتى يدخل فى صراع مع "ونوس"، وهى الشخصية التى يجسدها الفخرانى، فضلا عن مشاركته فى مسلسل "سقوط حر"، مع الفنانة نيللى كريم، من تأليف مريم ناعوم ووائل حمدى، للمخرج شوقى الماجرى، ويجسد ضمن أحداثه دور "فوزى"، وهو صاحب قهوة فى منطقة شعبية، وعن طريق الصدفة يلتقى نجل نيللى كريم فيختبئ الطفل بقهوته، حتى تبدأ والدته رحلة البحث عنه.
وشارك زينهم أيضا فى بطولة حلقات "يونس ولد فضة"، للنجم عمرو سعد، من تأليف عبد الرحيم كمال، للمنتج صادق الصباح، والمخرج أحمد شفيق، حيث جسد دور أحد رجاله الذين يستغلهم "يونس"، فى تحقيق مكاسبهم غير الشرعية، كما يستكمل دوره بمسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوى"، من خلال الجزء الثانى للعمل، للفنانة داليا البحيرى، والمؤلفة أمانى ضرغام، والمخرج أحمد نور.
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