محامي سعد المجرد: لا دليل على أنّ موكّلي متورّط بقضايا اغتصاب

View this post on Instagram

. (لترجمة المحامي قال بلي قصة المدعية تم عرضها على خبراء للبحث عن وجود اي دليل على العنف او اي دليل على نرجسية ..الجواب كان .لا يوجد دليل خبراء نفسيين طبعا ردا على تعليق الدكتور في علم النفس في البرنامج . . المذيع قال بلي مهم ان نقولو بلي سعد المجرد بريء حيت مزال ما تحكم و المحامي ضروري ماشي غير تقولها و تفكر فيها 😁👍🏻) عجبني لقاء محايد 🤔😎 . (8) تتمة تصريح محامي سعد المجرد اليوم على قناة NRJ12 @saadlamjarred1 #saadlamjarred #saadlamjarred1 #سعد_المجرد #المغرب #المملكة_المغربية