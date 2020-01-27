محامي سعد المجرد: لا دليل على أنّ موكّلي متورّط بقضايا اغتصاب

أكد محامي الفنان سعد المجرد، جون مارك فيديدا، خلال مقابلة صحفية في برنامج "Crimes et faits divers" (جرائم ومتفرقات) على قناة "NRJ12" عدم وجود أدلة ملموسة تورّط موكّله في قضية الاغتصاب في الملف الفرنسي والأمريكي أيضاً، في إشارة إلى القضيّة المرفوعة ضدّه في الولايات المتّحدة الأميركية أيضاً.

وأبدى استغرابه من قرار غرفة التحقيق التابعة لمحكمة الاستئناف الفرنسية بإحالة ملف موكله للجنايات.

وأكد المحامي أنّ ثلاثة قضاة مختصين وقّعوا على وثيقة تثبت عدم وجود حالة اغتصاب، وقال إنّ غرفة التحقيق ترى الموضوع من زاوية أخرى ودون أن تعيد الاستماع لموكّله أو المدعية، إلا أنّه أشار إلى أنّ مرجعه هو القانون، وأنّه والمجرد يحترمان ويثقان بالقضاء الفرنسي.

وردا على أسئلة المشاركين في البرنامج من مختصين في علم النفس والقانون، نفى المحامي أن يكون الفنان مصاباً باضطرابات نفسيّة.

وقال إنّ الفحوصات التي أجريت له أثناء التحقيق تؤكّد أنّه مستقر نفسياً ولا يعاني من "النرجسية".

يذكر أن غرفة التحقيق التابعة لمحكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس، قرّرت الأسبوع الماضي إحالة النجم المغربي إلى غرفة الجنايات التابعة ذات المحكمة، بتهمة اغتصاب شابة فرنسية.

وقال موقع "لو باريزيان" الفرنسي إن محكمة الاستئناف الباريسية ألغت بذلك القرار الصادر عن قاضي التحقيق في أبريل الماضي، مُعيدة تصنيف الواقعة ضمن خانة الاعتداء والعنف الجنسيين، لتقرر بذلك إحالة المغنّي إلى غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف.

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن محامي الضحية لورا بريول (23 عاما) قوله "نحن راضون عن هذا القرار. قامت غرفة التحقيق بقراءة وتحليل دقيق للحقائق.. ووجدت أن الاغتصاب يعتبر جريمة ومحكمة الجنايات هي المتخصصة في قضايا مماثلة".

Advertisements

رابط الفيديو:

إقرئي أيضًا:

فيديو: لن تصدّقوا كم خسرت سعاد سلمان بعد أسبوع من عملية التكميم

زينة: احمد عز طلب مني طلباً مهيناً ورفض إنقاذ أبنائه من الموت