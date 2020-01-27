فيديو: لن تصدّقوا كم خسرت سعاد سلمان بعد أسبوع من عملية التكميم

بعد مرور 9 أيام على خضوع الإعلامية الكويتية سعاد سلمان لعملية تكميم، نشرت فيديو أبدت فيه سعادتها بالنتيجة التي حققتها خلال هذه المدّة القصيرة، وكتبت تعليقاً على الفيديو "اليوم الثامن بعد عملية التكميم، وهذا أوّل لقاء لي مع دكتور طلال الخضر ودكتور مهند الحداد، طيبها اليوم التاسع العملية نزلت فيهم 8 كيلو وان شاءالله لينزل زيادة".

وأعربت سعاد عن سعادتها بالنتيجة، وقالت إنّها متحمّسة لنزول وزنها أكثر، وأشارت إلى أنّها في مراجعة روتينية لدى الدكتور للاطمئنان على وضعها.

وجعت كل شخص لا يطيق وزنه أن يخضع لهذه العملية.

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وكانت سعاد قد أثارت التعاطف، بعد نشرها فيديو وهي تبكي، مؤكدة أنها تقوم بممارسة الرياضة، وبنظام غذائي صارم لكنها لا تنحف، في ردٍ على متصل طلب منها تخفيف وزنها، قبل أن تتخذ القرار المصيري بإجراء عمليّة التكميم.

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