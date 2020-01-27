ممثلة تركية كادت تقتل على يد حبيبها... ما حصل معها مرعب

ذكرت صحيفة "بوستا" التركية، أنّ الممثلة عايشة جول تشينار، كانت في مطعم في منطقة اتيلار مع حبيبها.

ويبدو أنّ الحبيبين خاضا نقاشاً حامياً تحوّل إلى مشاجرة ؛ فقام حبيبها بسكب المشروب عليها وهددها بصوتٍ عالٍ أمام المتواجدين في المطعم.

عايشة جول حاولت امتصاص غضب حبيبها، فنهضت من الطاولة بحجة ذهابها إلى الحمام ، وقالت لشخص صادفته "حبيبي سيقتلني ، أرجوكم ساعدوني".

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فقاموا بتهدئتها واتصلوا بالشرطة، إلا أنّ حبيبها أدرك الوضع وهرب فوراً، ولم يعرف بعد ما إذا تمّ القبض عليه، ولا سبب المشاجرة.

يذكر أن الجمهور العربي عرف عايشة جول من خلال مسلسلها "التفاحة المحرمة".

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