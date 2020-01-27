فيديو: شاهدوا سقوط طائرة كوبي براينت واحتراقها

بعد مقتل كوبي براينت، أسطورة كرة السلة الأمريكي، في حادث تحطم طائرة مروحية في كاليفورنيا، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر كيفية سقوط المروحية، واحتراقها بالكامل.

وكان براينت (41 عاما) مع ثمانية أشخاص آخرين، بينهم ابنته جيانا، على متن الطائرة الخاصة عندما هوت واشتعلت فيها النيران.

وقالت الشرطة إنه لم يكن هناك ناجون في الحادث. وأفادت تقارير في وقت سابق بأن الطائرة كانت تقل خمسة أشخاص.

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وكان براينت، الذي فاز خمس مرات بدوري الرابطة الوطنية لكرة السلة (إن بي ايه)، يُعتبر على نطاق واسع من أعظم الرياضيين في تاريخ اللعبة.

وانهالت التعازي في وفاة براينت من المشاهير واللاعبين، الذين أعرب كثير منهم عن الصدمة.

وفي مباريات كرة السلة في شتى أنحاء الولايات المتحدة، وقف الجميع دقيقة حدادا على روح براينت.