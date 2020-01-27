فيديو: شاهدوا "سيمبسون" يتنبأون قبل سنتين بوفاة كوبي براينت بحادث طائرة

أثار مقتل كوبي براينت، أسطورة كرة السلة الأمريكي، في حادث تحطم طائرة مروحية في مدينة كالاباساس بولاية كاليفورنيا صدمة الملايين من محبيه حول العالم.

وكان براينت (41 عاما) مع ثمانية أشخاص آخرين، بينهم ابنته جيانا، على متن الطائرة الخاصة عندما هوت واشتعلت فيها النيران.

وقالت الشرطة إنه لم يكن هناك ناجون في الحادث. وأفادت تقارير في وقت سابق بأن الطائرة كانت تقل خمسة أشخاص.

وكان براينت، الذي فاز خمس مرات بدوري الرابطة الوطنية لكرة السلة (إن بي ايه)، يُعتبر على نطاق واسع من أعظم الرياضيين في تاريخ اللعبة.

وانهالت التعازي في وفاة براينت من المشاهير واللاعبين، الذين أعرب كثير منهم عن الصدمة.

وفي مباريات كرة السلة في شتى أنحاء الولايات المتحدة، وقف الجميع دقيقة حدادا على روح براينت.

كما خيمت وفاته على حفل توزيع جوائز غرامي الموسيقية، الذي أُقيم في ملعب فريقه السابق لوس أنجليس ليكرز، حيث أمضى مشواره الرياضي بالكامل.

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وقالت مقدمة الحفل أليشيا كيز "نشعر جميعا بحزن شديد في هذه اللحظة. ففي وقت سابق اليوم فقدت لوس أنجليس وأمريكا والعالم بطلا. نقف هنا مفطوري القلب حرفيا في البيت الذي بناه كوبي براينت".

وأصدرت الرابطة الوطنية لكرة السلة بيانا نعت فيه براينت وابنته التي كانت تبلغ من العمر 13 عاما.

وكان الراحل شديد التعليق بابنته، وقد تداول محبوه فيديوهات يتحدّث فيها عنها، منها فيديو يقول فيه "افضل شي بالنسبة لي هو عندما يأتي إليّ المشجعون وهي بجانبي ويقولون لي ، يجب ان تنجب ولداً ليكمل مسيرتك وإرثك.. و هي تنظر إليّ بطريقة "لا عليك سأكمل الارث انا" .

كما انتشر فيديو لـsimpsons يتنبأون بوفاته بحادث طائرة في أواخر العام 2017.