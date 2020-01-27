غرامي 2020: الحزن يخيّم على الحفل بعد وفاة كوبي براينت وهكذا توزّعت الجوائز

طغت أجواء الحزن على حفل توزيع جوائز النسخة الـ 62 لـ "غرامي" 2020، في مركز سنتبليز في ولاية لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأميركية، بسبب وفاة نجم كرة السلة الأميركي كوبي براينت وابنته، في حادث تحطم طائرة، قبل ساعات من انطلاق الحفل.

فقد انطلق الحفل بأداء مؤثر من الملحنة أليشيا كيز، وفرقة "بويز تو مان " وغنوا أغنية "من الصعب جدًا أن نقول وداعًا للأمس".

وقالت كيز وهي تدخل المسرح: " نشعر جميعًا بحزن مجنون الآن لقد خسرت لوس أنجلوس وأميركا والعالم أجمع بطلا".

وتابعت "الآن كوبي وابنته جينا ... في قلوبنا، في الصلاة، في هذا المكان".

-جوائز الحفل

حصلت المغنية الأمريكية بيلي إيليش على نصيب الأسد في حفل توزيع جوائز غرامي الموسيقية بعد فوزها بالجوائز الأربعة الكبرى، وهي أفضل ألبوم وأفضل أغنية وأفضل تسجيل خلال العام وأفضل فنانة صاعدة.

وتفوقت الفنانة البالغة 18 عاما على منافسة قوية من ليل ناس أكس وليزو الفنانة الحائزة أكبر عدد ترشيحات هذه السنة.

وفازت إيليش بجائزة أغنية العام عن أغنيتها "شخص سيء" (باد غاي) كما حصلت على جائزة أفضل تسجيل خلال العام عن نفس الأغنية.

كما حصلت إيليش على جائزة ألبوم العام عن ألبومها "عندما ننام جميعا أين نذهب؟"

أما عن جوائز الحفل، فقد فازت المغنية ليزو، بجائز أفضل ألبوم حضري معاصر عن أغنية " "Truth Hurt.

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وحصد نيبسي هوسل بجائزة الحفل لأفضل أداء راب عن أدائه لأغنية "Racks in th Middle"، كما فازت Best Latin Rockعن ألبومها El Mal Querer.

أما جائزة "Best Historical Album" فقد حصدها كل من بيت سييغر، وجيف بلاس وروبيرت ستانلي، وجائزة "Remited Recording" فقد حصل عليها الدي جي تراسي يونج عن أغنية "I Rise"، وجائزة "Best Engineered album" فقد حصل عليها ربو كينليسكي عن ألبوم " When We Fall Asleep Where Do We Go".

وبالنسبة لجائزة أفضل فيديو كليب لعام 2020، ففاز بها المغني ليل ناس إكس وبيلي سايرس، عن كليب "Old Town Road".

وفازت أغنية will Never Love Again" بجائزة أفضل أغنية مكتوبة للإعلام المرئي وهي أغنية " A Star Is BORN" وتسلم الجائزة هيلاري ليندزي وناتالي هيمبي وارون رايتيري فريق عمل الأغنية.

فيما حصلت هيليديور جودنادوتير جائزة أفضل موسيقى تصويرية أصلية للإعلام المرئي عن الموسيقى التصويرية لمسلسل " Chernobyl".

وتعد جائزة "غرامي" واحدة من أهم الجوائز الموسيقية السنوية الأربعة الكبرى في الولايات المتحدة الأميركية، حيث يُكرم من خلاله أفضل الأعمال الفنية الموسيقية، والغنائية العالمية، التي توزع على 84 فئة تضم مختلف أنواع الموسيقى.