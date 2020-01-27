زينة: احمد عز طلب مني طلباً مهيناً ورفض إنقاذ أبنائه من الموت

للمرة الأولى كشفت الفنانة زينة كواليس وأسرار عن زواجها من الفنان أحمد عز، وإنجابها أبناء منه، وقالت في حلقة من برنامج الحكاية، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، قالت زينة: إنها فضلت عدم الحديث في الموضوع لمدة 10 سنوات كاملة، وأخيراً قررت فتح الباب للحوار معها، وأضافت أنها تعرضت لأزمات عديدة بعد الإنجاب، خصوصاً أن أحمد عز طلب منها إجراء تحليل «الدي إن إيه» وهو ما اعتبرته طلباً مهيناً، لكني وافقت وطلبت منه أن يحضر إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ من أجل أخذ العينة وإجراء التحليل، لكنه رفض تماماً.

وعن باقي تفاصيل القضية التي سكتت عنها سنوات، قالت زينة خلال الحلقة: «بعد الولادة عشان أنزل مصر بعيالي، لازم يكون هناك توثيق يثبت أنهم من شخص.. عن طريق إثبات الزواج مدنياً في أمريكا.. ورجعنا على مصر كويسين ومفيش مشكلة، فأحمد مش وحش.. وأحمد يؤدي فريضة الحج والعمرة، ومش بيسيب فرض صلاة.. وكنت بحبه من 10 سنوات من أيام فيلم مذكرات مراهقة.. وهو شخص كويس قوي.. وحملت في شهر مارس 2013 وولدت في شهر أكتوبر من نفس السنة بأمريكا».

وتكمل زينة أنها تعرضت لموقف صعب بعد الولادة، فالطفلان كانا يعانيان من بعض الأمراض الخطيرة، وطلبت من أحمد عز، الحضور للتبرع لهما بدمه بحكم كونه والدهما، لكنه قال لها: مش دول إللي فضلتيهم عليّ، يارب ترجعي من غيرهم. والحمد لله ربنا سترها عليهم وعرفنا نتصرف من غيره.

يذكر أن قضية زينة كانت من أبرز القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً على السوشال ميديا، بعد أن أعلنت الفنانة أنها أنجبت طفلين من الفنان أحمد عز، ورفض هو الاعتراف بهما، حتى أثبت القضاء المصري صحة نسبهما إلى والدهما الفنان أحمد عز، وتم إرغامه على دفع النفقة ومصاريف المدرسة.

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