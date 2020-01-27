أروى جودة تكشف عن علاقة حب جمعتها بالنجم التركي أوزجان دينيز

انتشرت الأيام الماضية أخبار كثيرة حول ارتباط أروى جودة، بالمغني والممثل التركي أوزجان دينيز، منذ فترة كبيرة، وربط البعض علاقة أروى جودة بأوزجان دينيز، بسبب ظهورها معه في كليب غنائي وقت بداياتها الفنية.
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وأوضحت أروى جودة، حقيقة أخبار هذا الارتباط، وقالت أروى إنه بالفعل كانت هناك علاقة رسمية تجمعها بأوزجان دينيز في بدايتها الفنية، إذ التقيا سوياً وقت تواجدها في تركيا، أثناء مشاركتها في مسابقة «أفضل عارضة أزياء» ثم شاركته تصوير كليب غنائي والتي ظهرت فيه كموديل.
وأضافت أروى أن أوزجان دينيز وقتها التقى بعائلتها وكانت علاقة رسمية، لكن بسبب ارتباطها بمصر، وارتباط أوزجان بتركيا، اكتشف كل منهما عدم استطاعته البعد عن بلده وعائلته، وتم الانفصال باحترام وود.
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