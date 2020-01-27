حسن الرداد يرد على شائعة انفصاله عن ايمي سمير غانم

نفى الفنان حسن الرداد، خلال استضافته في برنامج trending، المذاع عبر قناة mbc، ما تردد خلال الفترة الماضية عن انفصاله عن زوجته الفنانة إيمي سمير غانم.

وقال الرداد إن الناس والإعلام يتزوجون عن علاقتهما من قبل زواجهما، ورغم زواجهما منذ عدة سنوات، إلا أنهما ما زالا حديث السوشيال ميديا والإعلام.

ففي البداية أشيع أن إيمي حامل، وبعدها أنجنب بنتاً اسمها كنزي، ومؤخراً كان خبر انفصالهما، وتابع الرداد أنه متفهم حب الناس لهما، ورغبتهما دائماً في معرفة تفاصيل حياتهما، وهو ما يجعلهما دائماً عرضة للشائعات، وتابع حسن أنه متفهم لهذه الأمور، وحالياً أصبح يتجاهل هذه الأمور، ويواصل حياته بشكل عادي.

الجدير بالذكر أن حسن الرداد قام مؤخراً بعرض مسرحية «لوكاندة الأوباش»، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي، وشاركه العرض كل من ماجد المصري، مايا دياب، إنجي علي، وسعد الصغير، ومن تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكي.

يشار إلى أن حسن الرداد شارك في الموسم الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل «الزوجة 18»، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول رجل متعدد الزوجات، إلى أن تأتي الزوجة رقم 18 وتضع حداً لتلاعبه، وشاركه البطولة ناهد السباعي، شيماء سيف، سلوى خطاب، هيدي كرم، محمود البزاوي، مريهان مجدي، إيناس كامل، محمود الليثي، وغيرهم، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج مصطفى فكري.

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