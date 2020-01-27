بعد وضعها على جهاز التنفس.. نادية لطفي في حالة حرجة والزيارة ممنوعة

تدهورت الحالة الصحية لنادية لطفي مرة أخرى، خلال الساعات القليلة الماضية، وتم نقلها للعناية المركزة، بمستشفى القوات المسلحة بالمعادي، من جديد؛ لتدخل العناية المركزة خلال هذا الأسبوع مرتين.

يشار إلى أن نادية لطفي أصيبت بحالة من الإعياء الشديد، بسبب نزلة شعبية حادة، استدعت وضعها على جهاز التنفس الصناعي، وقرر الأطباء منع الزيارة عنها، حتى تستقر حالتها الصحية.

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يذكر أن نادية لطفي احتفلت مؤخراً بعيد ميلادها، حيث صادف عيد ميلادها ميلاد الفنانة إلهام شاهين، وقررت حينها الذهاب للاحتفال معها في المستشفى، حيث يحرص نجوم الفن على زيارتها بشكل مستمر.

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واجهت نادية لطفي شائعة الموت عدة مرات، خلال الفترة الماضية، إلا أن نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي أعلن استقرار حالتها، خلال الفترة الماضية، وأشار إلى أنها تمكث في المستشفى بشكل دائم؛ حتى تتحسن صحتها.

الجدير بالذكر أن نادية لطفي قدمت عدداً من الأعمال المميزة خلال مشوارها الفني، أبرزها أفلام: «للرجال فقط، مذكرات تلميذة، الخطايا، بين القصرين، حب ومرح ودموع، مدرس خصوصي، الباحثة عن الحب، لا تطفئ الشمس، أيام الحب، مذكرات تلميذة، حياة عازب، السبع بنات، وغيرها».

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