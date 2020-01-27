بعد غياب لسنوات طويلة حلت الفنانة زينة، ضيفة على الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج «الحكاية»، حيث تحدثت زينة عن أزمتها الشهيرة مع الفنان أحمد عز، وقصة زواجهما وخلافاتهما.
وكشفت زينة أنها تزوجت عز في شهر يوليو 2012 بعد قصة حب استمرت عشر سنوات، ثم حملت في طفليها بشهر مارس 2013 وأنجبتهما في شهر أكتوبر من نفس العام.
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وأكدت زينة أن زواجها من عز كان زواجاً رسمياً كما أنه هو الذي وثق هذا الزواج في السفارة المصرية بأمريكا.
وأضافت أن أحمد عز كان على علم بحملها في الطفلين، وكان سعيداً للغاية، إلا أنه رجع وطلب منها أن تجهض نفسها؛ لأنه ليس لديه استعداد أن يكون أباً.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إنه كان برفقتها وهي حامل في أشهرها الأخيرة، لكن لم يحضر الولادة لمرض والده، لكنه هو من استخرج شهادات الميلاد للطفلين.
وكشفت زينة أيضاً أن أحمد عز يلتقي بأبنائه بشكل مستمر حالياً، كما أنه على علاقة جيدة بهما، وهم أيضاً يحبونه بشكل كبير، لكنه يرفض إعلان ذلك للجمهور، وهذا ما يعني أنه اعترف بالطفلين لكنه لا يريد أن يكشف ذلك للجمهور خوفاً على معجباته.
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كانت هذه تفاصيل خبر أخطر تصريح أطلقته زينة عن أحمد عز: اعترف بطفليه ويلتقي بهما باستمرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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