نانسي عجرم تطلق العدّ التنازلي لـ”قلبي يا قلبي” وتتصدّر الترند

متابعة بتجــــــــــرد: بعد طول انتظار، أعلنت النجمة اللبنانيّة نانسي عجرم عن موعد طرح أغنيتها الجديدة التي كانت قد أعلنت عنها قبيل نهاية العام 2019.
الأغنية الجديدة تحمل اسم “قلبي يا قلبي” ومن المقرر أن تصدر يوم 31 كانون الثاني/يناير الجاري بالتزامن مع عرض الكليب الخاص بها عبر المنصات الموسيقية الكبرى وقناة نانسي على موقع “يوتيوب”.
وفور كشف نانسي عجرم عن التاريخ المحدّد لإطلاق الأغنية والكليب، انهالت التعليقات عليها من محبّيها الذين أعربوا عن تشوّقهم للعمل المنتظر، فتصدّر اسم “قلبي يا قلبي” قائمة العبارات الأكثر تداولاً عبر موقع “تويتر” في مختلف أنحاء البلدان العربية.
تجدر الإشارة إلى أن أغنية “قلبي يا قلبي” هي أوّل أغنية تفرج عنها نانسي عجرم من ألبومها المنتظر طرحه خلال العام 2020 الجاري.
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