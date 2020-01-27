نيك جوناس في موقف حرج خلال أدائه في حفل توزيع جوائز غرامي 2020

متابعة بتجــــــــرد: تعرّض المغني العالمي نيك جوناس لموقف حرج أثناء غنائه على خشبة المسرح في خلال حفل توزيع جوائز غرام 2020 الذي أقيم مساء أمس.
وفي التفاصيل، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو لنيك جوناس من أدائه على المسرح وعلق أحد الرواد بأن بقايا طعام علقت بين أسنان المغني البالغ 27 عاماً من العمر.
ورداً على هذا الموقف الطريف، غرد نيك جوناس كاتباً: “على الأقل تعلمون جميعاً أنني أكلت الخضراوات”.
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