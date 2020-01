حفل جوائز غرامي لعام 2020.. إليكم أهم اللحظات

متابعة بتجـــــــــرد: خيم الحزن على حفل توزيع جوائز غرامي السنوية بنسختها الـ62 الذي أقيم في Staples Center في لوس أنجلوس بعد وفاة نجم كرة السلة الأميركي كوبي براينت في حادث تحطم طائرة قبل ساعات من انطلاق الحفل.

فقد بدأ الحفل بأداء مؤثر من النجمة أليشيا كييز وفرقة “Boyz II Men” وغنوا أغنية “It’s So Hard to Say Goodbye to Yesterday”.

وقالت كيز وهي تدخل المسرح: “نحن هنا معًا في أكبر ليلة في الموسيقى نحتفل بالفنانين الذين يؤدون بشكل أفضل طول العام، ولكي نكون صادقين، نشعر جميعًا بحزن الآن”.

وأضافت: “لقد خسرت لوس أنجلوس وأميركا والعالم أجمع بطلاً. إن الجمهور محطم في المنزل الذي بناه كوبي براينت”.

Advertisements

ومن ناحية الفائزين، لقد فازت المغنية ليزو بجائز أفضل ألبوم حضري معاصر وحصد نيبسي هوسل جائزة الحفل لأفضل أداء راب عن أدائه لأغنية “Racks in the Middle”.

أما جائزة “Best Historical Album” فقد حصدها كل من بيت سييغر، وجيف بلاس وروبيرت ستانلي.

وفاز المغني ليل ناس إكس وبيلي سايرس جائزة أفضل فيديو كليب لعام 2020 عن كليب “Old Town Road”.

واللافت أن المغنية الأميركية بيلي إيليش حصلت على حصة الأسد في حفل توزيع الجوائز غرامي بعد فوزها بكل الجوائز الأربعة الكبرى وهي أفضل ألبوم وأفضل أغنية وأفضل تسجيل خلال العام وأفضل فنانة صاعدة.