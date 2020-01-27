معتصم النهار وفاليري أبو شقرا يعودان في “ما فيّي” بهذا التاريخ

متابعة بتجــــــــرد: حدّدت شاشة “ام تي في” يوم الأحد الموافق 2 شباط/فبراير المقبل موعداً نهائياً لبدء عرض مسلسل “ما فيّي” بطولة النجم السوري معتصم النهار والممثلة اللبنانية فاليري أبو شقرا.
مسلسل “ما فييّ 2”، إخراج رشا شربتجي، قصّة سيناريو وحوار كلوديا مرشليان وإنتاج شركة “صبّاح أخوان”.
ويشارك في بطولة العمل إلى جانب معتصم النهار وفاليري أبو شقرا نحبة من نجوم الدراما العربية نذكر منهم زينة مكي، بيار داغر، ليليان نمري، إلسا زغيب، جو طراد، ناتاشا شوفاني، سعد حمدان، إيلي شوفاني وغيرهم، بالاضافة الى وجوه تمثيلية جديدة انضمت الى الجزء الثاني من بينهم سينتيا سامويل، وسام بريدي، وسام صباغ والقديرين كارمن لبّس ونعمة بدوي.
وكان المسلسل بجزئه الأوّل قد حقق نجاحاً كبيراً وتصدّر نسبة المشاهدة الدرامية طيلة فترة عرضه.
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